Капли для носа превратились в наркотик: россияне ложатся под нож

На фоне сезонной аллергии в России зафиксирован резкий рост числа вазотомий — хирургических вмешательств по сужению носовых раковин. Журналисты отмечают, что если в 2023 году данная процедура составляла около 25% всех ЛОР-операций, то в 2026 году ее доля достигла 35–40%. Об этом пишет Mash, п ередает О СН.

Пациенты сообщают, что сосудосуживающие спреи и капли приносят лишь временное облегчение. При длительном применении эти средства вызывают разрушение слизистой оболочки и провоцируют постоянную заложенность носа. Сама вазотомия занимает всего 15 минут: специалист прижигает лазером стенки носовых раковин, как правило, без применения общего наркоза. Эффект от такого вмешательства сохраняется на протяжении нескольких лет.

Медицинские специалисты напоминают, что использовать сосудосуживающие препараты дольше 5–7 дней подряд категорически не рекомендуется. Злоупотребление каплями грозит повреждением слизистой, мигренями и скачками артериального давления.

Ранее главный оториноларинголог Красногорской больницы Олег Воронцов указывал, что непрекращающееся чихание может свидетельствовать о наличии хронической патологии.