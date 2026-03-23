«Капот без упоров за бешенные деньги»: позор инженеров Changan попал на видео

Владельцы Changan CS35 Plus поделились наблюдениями об эксплуатации кроссовера, выделив ряд конструктивных и эргономических недочетов. Отзывы, изученные на профильном портале, показывают, что при общей положительной оценке модели для города у нее есть спорные моменты. «Лента.ру» изучила комментарии на портале Auto.ru и выяснила типичные проблемы этого «китайца».

Один из пользователей посетовал на отсутствие поддержки поясницы в кресле, что особенно заметно в дальних поездках. Управление мультимедиа также вызвало вопросы: водителям не хватает привычных интерфейсов Android Auto и CarPlay, а воспроизведение треков с внешних накопителей работает по непредсказуемому алгоритму — система может запустить композицию с места остановки, с самого начала трека или вовсе переключиться на первый файл в папке.

Несколько владельцев обратили внимание на странную комплектацию. При наличии подогрева сидений и зоны покоя дворников инженеры не предусмотрели обогрев рулевого колеса. Неудобства добавила и организация багажного отделения: отсутствуют карманы или ниши для мелочей, а для полного закрытия пятой двери приходится прилагать заметное усилие. В топовых версиях нет возможности открыть крышку багажника из салона.

Нарекания вызвало и техническое оснащение подкапотного пространства. Один из автолюбителей назвал неудачной экономией отсутствие пневмоупоров капота для автомобиля в этом ценовом сегменте. Заливная горловина бачка омывателя, по его словам, сопоставима по диаметру с бутылочным горлышком, что усложняет дозаправку жидкости без воронки.

Самым обсуждаемым недостатком стало качество остекления и лакокрасочного покрытия. По словам водителей, лобовое стекло быстро покрывается множественными точечными сколами, напоминающими следы от пескоструя, а на капоте и бампере образуются сплошные царапины. Один из пользователей пожаловался, что дефекты на стекле начали появляться даже после простой работы дворников. При этом, как ни странно, фары и пластиковые декоративные элементы с логотипом марки сохраняют безупречный вид.