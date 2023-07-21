Капремонт четвертого образовательного центра продолжается в Ногинске

В подмосковном Ногинске продолжается капитальный ремонт образовательного центра № 4, расположенного на Комсомольской улице. Об этом сообщили в областном Минстрое.

В сообщении ведомства уточнили, что сейчас на объекте задействованы 130 рабочих и четыре единицы техники. Строители завершают кровельные и фасадные работы, выполняют чистовую отделку помещений, монтаж инженерных сетей и приступают к благоустройству территории. В учреждении заменят мебель, в некоторых кабинетах установят новое оборудование. На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки. Завершить работы планируют к 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Технолицей им. В. И. Долгих откроют досрочно к началу нового учебного года.