Капремонт детсада «Малыш» на 110 мест в Щелкове выполнен более чем наполовину

Новый современный детский сад на улице Парковой откроет свои двери в Щелкове в сентябре. Пока на местности и в здании проводят работы, более 20 специалистов усердно трудятся для преображения. Сейчас объект готов более чем наполовину, Позади демонтаж внутренних конструкций и часть работ по обновлению, впереди — монтаж отопления, ИВС, отделка. Параллельно с этим продолжают улучшать фасад и проводить кровельные работы. Последние уже подходят к концу.

Как отметил глава округа Андрей Булгаков, детский сад будет оснащен современной мебелью, обновлен с помощью качественных материалов. Это позволит детям проводить будни в комфортной обстановке.

«Помимо строительства новых образовательных объектов мы большое внимание уделяем капитальному ремонту учреждений. Это открывает для организаций второе дыхание и наполняет новой энергией коллектив и учеников», — сказал глава округа.

Отметим, что детский сад рассчитан на 110 мест. Площадь здания — почти 1000 кв. метров. Мебель в учреждение завезут сразу после окончания всех работ в рамках капремонта. Оценить перемены сотрудники, родители и дети смогут уже в сентябре текущего года.