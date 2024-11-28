Капремонт детского сада «Аленушка» закончат в августе 2025 года

В Городском округе Пушкинский заключили контракт на капитальный ремонт детского сада «Аленушка», расположенный в Зверосовхозе, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Здание находится на улице Центральной, д.8. Детский сад входит в состав МБОУ «Образовательный комплекс No 4». ООО «Земстрой» назначен ответственным за выполнение ремонтных работ, объем которых уже определен.

Так, специалистам предстоит обновить крышу и фасад здания. Произведут замену всех коммуникаций, окон, дверей, потолков и полов. Обновлению также подлежит внутренняя отделка. Специалисты модернизируют пищеблок и сменят входную группу. После завершения работ ребята вернутся в здание, где будет установлена современная мебель. Рабочие благоустроят территорию вблизи сада.

Согласно установленным срокам, работы будут завершены к августу 2025 года. На протяжении следующего года планируется ремонт 39 детских садов.