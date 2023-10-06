Капремонт Хирургического корпуса Одинцовской областной больницы идет с опережением графика

Андрей Иванов проверил, как продвигаются работы по капитальному ремонту Хирургического корпуса Одинцовской областной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Согласно контракта объект должны сдать в полной готовности в I квартале 2025 года. Глава муниципалитета поручил подрядчикам ускорить темп и окончить восстановление здания уже к концу 2024-ого.

«Этот объект ведет весьма опытный подрядчик. У него за плечами не один ремонт именно в медучреждениях в других регионах и в столице. Мы договорились сдвинуть срок сдачи корпуса на конец следующего года. Ориентировочно в октябре – ноябре будут окончены строительно-монтажные работы, и мы сможем начать установку оборудования и мебели», - пояснил глава округа.

В конце следующего года обновленный Хирургический корпус примет первых пациентов, добавил Андрей Иванов.

Сейчас в здании уже окончили демонтаж старых и ненужных конструкций. Идут активные работы на кровле корпуса. Окончить этот этап нужно до начала заморозков, как и подключить отопление, чтобы продолжить работы зимой.

«Часть принципиальных решений, связанных с архитектурными или конструктивными особенностями, сдаются параллельно СМР. Мы не ждем выполнения всего проекта и завершения экспертизы, а выполняем ряд подготовительных работ одновременно с проектированием. Фасадами, кровлей, частично – черновой внутренней отделкой мы спокойно занимаемся уже сейчас», - уточнил руководитель проекта Алексей Губарев.

За счет такого подхода можно быстрее сдать объект в эксплуатацию.