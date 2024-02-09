Капремонт лицея им. А. Блока начался в Солнечногорске

В Солнечногорске начался капитальный ремонт здания лицея № 1 им. А. Блока, работы проведут в рамках президентской программы по капремонту школ. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте 25 рабочих, которые выполняют демонтаж внутренних конструкций и инженерных сетей», — говорится в сообщении.

В рамках ремонта в школе обновят фасад здания, кровлю и входные группы, заменят окна и двери, инженерные сети и сантехническое оборудование. Ремонт также проведут во внутренних помещениях, там установят новую мебель и оборудование. Завершение работ запланировано на конец лета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.