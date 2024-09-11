Капремонт «Мытищинского колледжа» продолжается в Подмосковье

В Мытищах на Силикатной улице продолжается ремонт учебного корпуса ГБПОУ МО «Мытищинский колледж», работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте 40 рабочих и две единицы техники. В здании «Мытищинского колледжа» строители продолжают фасадные работы и внутреннюю отделку помещений. Рабочие приступили к устройству кровли», — говорится в сообщении.

Рабочим предстоит обновить фасад и кровлю, заменить инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, провести внутреннюю отделку помещений, благоустройство прилегающей территории. В образовательном учреждении также установят новую мебель и оборудование. Завершить работы планируют до конца 2024 года.

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