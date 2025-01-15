Капремонт начался в историческом здании Дубненской школы искусств

В МБУ ДО «Дубенская ДШИ», где объединились художественная и музыкальная школы, стартовал капитальный ремонт. Ход работ проверила команда главы Дубны Максима Тихомирова и муниципальные депутаты.

Творческое заведение Дубны динамично развивалось и пополнялось высокопрофессиональными педагогами. Благодаря работе школы дети получали знания, учились играть на разнообразных музыкальных инструментах и развивали художественное мастерство. Однако на время группам пришлось переехать в другие помещения, так как в здании на ул. Флерова, 4, стартовал капитальный ремонт.

Строительные работы в ДШИ планируются серьезные. Бригады заменят деревянные перекрытия на железобетонные, обновят инженерные сети, крышу, окна, а также преобразят стены новой отделкой. Частично заменят и оборудование.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Дубна ]

Для детской школы ремонт был долгожданным. Учреждение было построено почти семь десятков лет назад и нуждалось в обновлении.

«В ходе работ обязательно сохраним исторический вид здания», — добавил глава Дубны Максим Тихомиров.

Директор «Дубненской детской школы искусств» Татьяна Дементьева отметила, что ученики также радуются грядущим переменам. Они вернутся за мольберты и инструменты в любимой преобразившейся школе в следующем учебном году, когда завершат капитальный ремонт.