Капремонт под вопросом: прорыв трубы в скандальной школе привлек внимание СК

В Кемерове разворачивается скандал вокруг школы №84, где спустя год после капитального ремонта произошел прорыв трубы, затопивший несколько учебных классов. Как пишет VSE42.Ru , ЧП, судя по жалобам одного из родителей, оказалось не единственной проблемой.

В социальных сетях всплыли новые претензии к состоянию образовательного учреждения, где только недавно делали ремонт. Местный житель подробно описал системные проблемы: кабинеты технологии для мальчиков и девочек так и не были оборудованы, с начала учебного года отсутствует учитель технологии, кабинет химии не позволяет проводить эксперименты из-за нехватки реактивов, а в компьютерном классе из всей техники работают только семь компьютеров. При этом, по словам автора поста, необходимое оборудование фактически имеется в наличии, но не используется.

Напомним, что после прорыва трубы в школе Кемерова Следственный комитет Кузбасса начал доследственную проверку по статье о халатности, устанавливая все обстоятельства инцидента. Особое внимание правоохранителей привлекло то, что потоп случился в недавно отремонтированном здании, что ставит под сомнение качество проведенных работ.

Ранее сообщалось, что школа-интернат рухнула и унесла жизни детей.