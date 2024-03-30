«Капремонт преобразит учреждение»: ремонт терапевтического корпуса Луховицкой больницы завершат к концу 2025 года

Ответственность за выполнение работ несет подрядная организация «БАРСТТ». На данный момент капитальный ремонт пятиэтажного здания находится на начальной стадии: частично выполнен демонтаж, ликвидирован строительный мусор. Активные работы проводят в подвальном помещении.

Руководство больницы приняло решение не закрывать корпус на время строительных работ. Все работы спланированы таким образом, чтобы не мешать медикам принимать пациентов. Сначала будет отремонтирована первая часть здания, а следом — вторая.

Глава городского округа Луховицы, секретарь луховицкого отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин и депутат Московской областной Думы Максим Коркин провели осмотр строительного объекта. Они уточнили у специалистов рабочие моменты. На встрече также присутствовали руководство больницы и активисты партийного проекта «Здоровое будущее».

«Впереди еще много дел. Отрадно, что подрядчики уже закупили стройматериалы, поэтому сложностей в этом плане не возникнет. Понимание по каждому вопросу есть. Наша задача – привести корпус к современным стандартам. В каждой палате будут отдельный душ и удобства, не более четырех мест для пациентов. Современное оснащение и новая планировка позволят повысить качество медицинских услуг», – сказал Сергей Тимохин.

Положительную тенденцию капитального ремонта заметил и Максим Коркин.

«Капремонт преобразит учреждение. В итоге получим современный и оснащенный по последнему слову техники корпус. Руководство больницы приняло волевое решение. Нельзя оставлять округ без медицинской помощи. Радует, что график работ организован так, что идет поэтапное выполнение капремонта. Это позволяет медучреждению не закрываться и принимать пациентов в прежнем ритме, вести стационарное лечение», – отметил депутат Мособлдумы.

Работы в терапевтическом корпусе Луховицкой больницы ведутся при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, по государственной программе Московской области «Здравоохранения Подмосковья» и в рамках исполнения наказов избирателей, которые вошли в народную программу партии «Единая Россия». Согласованный срок завершения капитального ремонта — третий квартал 2025 года.