Капремонт ряда образовательных учреждений проведут в 2025 году в Пушкинском

Гимназии, образовательные комплексы и соответствующие центры для обучения подвергнут капитальному ремонту в городском округе Пушкинский. В 2025 году запланировано серьезно обновить учреждения в Ивантеевке, Красноармейске, Ашукино, а также поселке Зверосовхоз.

О запланированных работах на следующий год рассказал глава округа Максим Красноцветов в соцсетях. Он отметил, что пока в списке на капремонт находятся пять образовательных учреждений.

Например, в Ивантеевке запланировали работы в двух зданиях: образовательном комплексе №7 (детсад «Ромашка») и гимназии №3. Также отремонтируют Центр образования №1 в Красноармейске, образовательный комплекс №4 (детсад «Аленушка») в поселке Зверосовхоза и Ашукинский образовательный комплекс.

Отметим, что в округе Пушкинский за 2024 год успешно завершили капремонт в ряде учреждений. Важным шагом стало улучшение образовательной среды в микрорайоне Заветы Ильича. Здесь открыли комплекс №2 и полностью отремонтировали комплекс №11. Преобразили также учреждения №11 в селе Братовщина и №2 в рабочем поселке Правдинский.

Работа в этом направлении в округе ведется постоянно, позволяя улучшать условия учебы и труда в муниципалитете.