Капремонт седьмой школы в Ивантеевке завершат в августе 2023 года

В Министерстве строительного комплекса Московской области заявили, что ремонт ивантеевской седьмой школы в Городском округе Пушкинский завершат к началу учебного года.

Здание школы обновляют по президентской программе «Модернизация системы общего образования». На данный момент на территории учебного заведения работают четыре десятка строителей. На финальном этапе ремонт фасадов и крыши, ведется внутренняя отделка помещений: рабочие монтируют потолки, красят стены, укладывают плитки.

Работы завершены на 60%. Планируют, что здание и территория школы будут полностью готовы принимать учеников и педагогов в августе.

Отметим, что ивантеевскую седьмую школу построили еще в 60-е годы прошлого века.