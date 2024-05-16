Капремонт школы №11 в Серпухове выполнен более чем на половину

Побывав на объекте глава муниципалитета отметил, что строительная готовность школы достигла 52%. Рабочие завершили магистральную разводку и монтаж кровли над спортзалом. Близится к концу утепление фасада, проводятся облицовочные работы, которые планируют завершить до конца июня. Лицевую часть школы украсят портретом Серпуховского князя Владимира Храброго.

Работа идет активно. Сейчас здание готовят к подключению сантехнических, электромонтажных и слаботочных приборов. Бригады проводят монтаж инженерных систем и чистовую отделку.

Согласно плану работ на первом этаже сделают новые санузлы, оборудованные условиями для маломобильных граждан. Из других новшеств: перед столовой будет больше раковин, установят противопожарные перегородки и поставят новую мебель. Предполагается, что после завершения капремонта начальная школа переедет с третьего на второй этаж.

Благоустройством прилегающей территории завершат капитальный ремонт. У школы уложат новый асфальт, поставят мачты освещения, а также поставят лавочки и урны. Это позволит сделать уличное пространство комфортнее и безопаснее. Однако в плане капремонта школы не предположено условий для занятий физкультурой на улице. Этот момент планируют исправить.

«Будем искать альтернативные варианты. Важно, чтобы 1 сентября ребята и педагоги вернулись в обновленную, современную школу. Темпов не сбавляем», - отметил Сергей Никитенко.

Пока работы на объекте движутся в уверенном темпе, подрядчик обещает успеть в срок. Глава муниципалитета будет держать ход капитального ремонта школы №11 на контроле.