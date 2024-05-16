Капремонт школы №11 в Серпухове выполнен более чем на половину
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Серпухов]
В школе №11 городского округа Серпухов продолжается активный капитальный ремонт. Ход работ лично проверил глава Серпухова Сергей Никитенко.
Побывав на объекте глава муниципалитета отметил, что строительная готовность школы достигла 52%. Рабочие завершили магистральную разводку и монтаж кровли над спортзалом. Близится к концу утепление фасада, проводятся облицовочные работы, которые планируют завершить до конца июня. Лицевую часть школы украсят портретом Серпуховского князя Владимира Храброго.
Работа идет активно. Сейчас здание готовят к подключению сантехнических, электромонтажных и слаботочных приборов. Бригады проводят монтаж инженерных систем и чистовую отделку.
Согласно плану работ на первом этаже сделают новые санузлы, оборудованные условиями для маломобильных граждан. Из других новшеств: перед столовой будет больше раковин, установят противопожарные перегородки и поставят новую мебель. Предполагается, что после завершения капремонта начальная школа переедет с третьего на второй этаж.
Благоустройством прилегающей территории завершат капитальный ремонт. У школы уложат новый асфальт, поставят мачты освещения, а также поставят лавочки и урны. Это позволит сделать уличное пространство комфортнее и безопаснее. Однако в плане капремонта школы не предположено условий для занятий физкультурой на улице. Этот момент планируют исправить.
«Будем искать альтернативные варианты. Важно, чтобы 1 сентября ребята и педагоги вернулись в обновленную, современную школу. Темпов не сбавляем», - отметил Сергей Никитенко.
Пока работы на объекте движутся в уверенном темпе, подрядчик обещает успеть в срок. Глава муниципалитета будет держать ход капитального ремонта школы №11 на контроле.