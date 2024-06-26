Капремонт школы №2 им. М.А. Пронина в Звенигороде завершен на 95%

В Звенигороде идет к завершению капитальный ремонт общеобразовательной школы No 2 имени М.А. Пронина, общая строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет 95%. Об этом сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Уточняется, что на данный момент заканчивается монтаж фасадов и чистовая отделка помещений, активно ведется благоустройство школьной территории.

Глава муниципалитета Андрей Иванов проверил ход ремонтных работ. Он отметил, что на объекте задействовано 48 человек и три единицы техники. Общестроительные работы в здании школы выполнены, в настоящее время ведется облицовка крыльца плиткой, в пищеблоке монтируется система вентиляции, а также благоустраивается прилегающая территория. Он поручил проработать вопрос с ливневой канализации во внутреннем дворе, также требуется установка защитных коробов на батареях.

По информации пресс-службы, в рамках капремонта на пришкольной территории обустраивается спортивное ядро со стадионом. Его установка ведется в рамках реализации губернаторского проекта «Открытый стадион». На данный момент готовится основание для спортобъекта и трибун.

Здание звенигородской школы No 2 было построено в 1961 году, к началу капремонта общий износ здания составлял около 70%.