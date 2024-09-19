Капремонт школы стартовал в подмосковном поселке Восход

Капитальный ремонт школы начался в городском округе Восход, подрядчик уже приступил к демонтажным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проведут в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Строителям предстоит обновить кровлю, фасады, крыльцо, заменить окна и двери, внутренние инженерные сети, провести отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Помимо этого, в школе 1965 года постройки установят новую мебель и оборудование. Завершить работы планируют к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.