Капремонт старейшей школы в Дубне завершат до нового учебного года
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]
В наукограде продолжается обновление старейшей школы Дубны №1 имени А.Я. Березняка. Ход работ лично проверил глава округа Максим Тихомиров.
Старейшее образовательное учреждение Дубны попало в президентскую программу по капремонту. Работы на объекте идут полным ходом. Ремонт такого масштаба проводится здесь впервые. Глава округа три раза в неделю проверяет, как ведется преображение школы и успевает ли подрядчик.
Позади самые сложные работы. Были проведены новые сети водоснабжения и канализации, а также закончены бетонные работы. Бригадам рабочим предстоит замена электрики и системы отопления. Также займутся внутренней отделкой.
Максим Тихомиров отметил уверенный тем работ по преображению школы.
«Строители укладываются в график, к 1 сентября мы получим обновленную школу с современными классами и новым оборудованием. Это позволит повысить качество образования и создать комфортные условия для наших детей», - подчеркнул Максим Андреевич.