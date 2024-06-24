Капремонт старейшей школы в Дубне завершат до нового учебного года

Старейшее образовательное учреждение Дубны попало в президентскую программу по капремонту. Работы на объекте идут полным ходом. Ремонт такого масштаба проводится здесь впервые. Глава округа три раза в неделю проверяет, как ведется преображение школы и успевает ли подрядчик.

Позади самые сложные работы. Были проведены новые сети водоснабжения и канализации, а также закончены бетонные работы. Бригадам рабочим предстоит замена электрики и системы отопления. Также займутся внутренней отделкой.

Максим Тихомиров отметил уверенный тем работ по преображению школы.