Капремонт старейшей школы в Дубне завершат в срок

Капитальный ремонт школы №1 в Дубне продолжается. Как заверил главу городского округа Максима Тихомирова подрядчик, все работы будут завершены вовремя.

Качество работ, безопасность, сроки и другие детали капитального ремонта в дубненской школе постоянно находятся на контроле. Недавно ход работ снова проверил глава округа. Выяснилось, что на 100% был завершен необходимый демонтаж и укрепление фундамента здания.

Сейчас на объекте трудятся 60 человек. Впереди у них еще немало поставленных задач. Ведутся работы по монтажу железобетонных перекрытий между первым и вторым этажом, и работы с инженерной системой, включая и канализационную сеть. Рабочие также меняют кровлю здания, которую частично оснастят стропильной системой. Активно двигается работа и внутри школы, где штукатурят поверхности. Снаружи строители обновляют фасад.

«Для того, чтобы успеть закончить работы в срок подрядчик наращивает, и без того хороший, темп. Уже сейчас на объекте трудятся 60 человек, в начале следующей недели дополнительно выйдет еще 2 бригады 15 и 6 человек», — заявил Максим Тихомиров.

Подрядчик имеет все необходимые инструменты, материалы и оборудование для завершения работ в срок.

Отметим, перед подрядчиком стоит задача доделать капремонт школы в Дубне до 1 сентября 2024 года, чтобы 500 детей пошли в обновленное и комфортное пространство для учебы.