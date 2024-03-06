Капремонт центра «Заря» в Балашихе завершат в этом году
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
Работы по восстановлению здания ведутся в рамках реализации национального проекта «Культура».
На сегодняшний день были выполнены демонтажные работы и замена кровли. После этого начнется этап ремонта фасада и внутренней отделки. Всего в реконструкции культурно-досугового центра принимают участие 50 человек.
В результате их деятельности старое здание станет максимально современным и удобным. Актовый зал оснастят удобными мягкими креслами, закупят мультимедийное оборудование и светодиодный экран.
«Для бывшего военного городка - это важный объект, который является местом притяжения как детского, так и взрослого населения. Здесь располагаются творческие коллективы, музей ПВО, проводят встречи ветеранские организации, приезжают артисты эстрады», - сказал глава Балашихи Сергей Юров.
Открытие планируется к 110-й годовщине образования войск противовоздушной обороны.