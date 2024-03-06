Капремонт центра «Заря» в Балашихе завершат в этом году

На сегодняшний день были выполнены демонтажные работы и замена кровли. После этого начнется этап ремонта фасада и внутренней отделки. Всего в реконструкции культурно-досугового центра принимают участие 50 человек.

В результате их деятельности старое здание станет максимально современным и удобным. Актовый зал оснастят удобными мягкими креслами, закупят мультимедийное оборудование и светодиодный экран.

«Для бывшего военного городка - это важный объект, который является местом притяжения как детского, так и взрослого населения. Здесь располагаются творческие коллективы, музей ПВО, проводят встречи ветеранские организации, приезжают артисты эстрады», - сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Открытие планируется к 110-й годовщине образования войск противовоздушной обороны.