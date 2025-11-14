Капремонт в образовательном комплексе №7 изменит подход к обучению в Пушкино

В Пушкино начинается масштабная трансформация образовательного комплекса №7 — с 15 ноября здание на Кольцовской улице официально передается подрядчикам для капитального ремонта. Глава округа Максим Красноцветов лично проинспектировал объект и обсудил организацию учебного процесса на период работ.

Ученики на время работ распределятся между корпусом №1 этого же учреждения и зданием детского сада, что позволит не прерывать образовательный процесс.

В это время проектировщикам предстоит решить системные проблемы: оборудовать полноценный пищеблок, который изначально не был предусмотрен проектом строительства, и модернизировать вентиляцию спортивного зала, расположенного на цокольном этаже. Особое внимание уделят территории почти в 2 гектара — здесь появится спортивное ядро двойного назначения, доступное как ученикам, так и местным жителям.

Этот объект станет часть масштабной программы обновления образовательных учреждений: в следующем году в округе планируют отремонтировать четыре школы и два детских сада. Ремонт даст возможность создать современную образовательную среду, где комфортно и ученикам, и педагогам, и жителям всего микрорайона.