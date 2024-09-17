Капремонт здания Георгиевской гимназии стартовал в подмосковном Егорьевске

На улице Парижской Коммуны в городском округе Егорьевск стартовал капитальный ремонт Георгиевской гимназии, работы пройдут в рамках президентского проекта. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте задействованы 10 рабочих. Начат демонтаж внутренних конструкций», — говорится в сообщении.

Площадь гимназии превышает 2,1 тысячи квадратных метров. Рабочим предстоит заменить кровлю, оконные и дверные блоки, инженерные сети и оборудование, а также обновить фасад здания, провести внутреннюю отделку помещений. В них установят новую мебель и оборудование. Завершить ремонт планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.