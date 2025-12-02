Капризные убийцы: в подмосковном округе заметили ажиотаж на хищные растения

В местных телеграм-чатах и соцсетях постоянно появляются вопросы о точках продаж, а пользователи активно делятся адресами магазинов и лайфхаками по выращиванию. По данным продавцов, спрос на этого зеленого хищника, чья природная среда обитания — болота Северной Каролины в США, за последние два месяца вырос в три раза.

«Раньше брали одну-две в месяц, сейчас раскупают партиями по 10-15 штук за неделю. Приходится специально заказывать из Москвы», — рассказывает флорист Елена Мкртумова, владелица цветочного магазина.

Причины ажиотажа разнятся: одни видят в этом продолжение моды на необычные комнатные растения, другие надеются на практическую пользу в виде естественной борьбы с мелкими насекомыми в квартире.

Однако биолог Светлана Прошина в разговоре с REGIONS предупреждает новых владельцев о серьезных подводных камнях. Венерина мухоловка — чрезвычайно капризный питомец, требующий строгих условий. Ей необходим яркий рассеянный свет, высокая влажность воздуха и полив исключительно дистиллированной или дождевой водой, так как обычная водопроводная погубит корни. Критически важен период зимнего покоя (3-4 месяца) при температуре +5-10°C, без которого растение истощается и гибнет.

Самая распространенная ошибка, по словам биолога, — это гибель от «доброты». Растение не нужно кормить чаще одного раза в 2-4 недели, причем только живыми мелкими насекомыми. Частое механическое раздражение ловушек или попытки накормить кусочком мяса приводят к их отмиранию и гибели всего растения. По данным биолога, 80% купленных мухоловок не доживают до следующего года именно из-за неправильного ухода.

При этом отметим, что цена на экзотического хищника в местных магазинах достигает 2000 рублей и выше, что делает его гибель ощутимой финансовой потерей.

