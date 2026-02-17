Капсула времени с мотором: на российских дорогах появилась уникальная «Ока»

В Краснодарском крае обнаружили настоящий автомобильный раритет — малолитражку «Ока» 2001 года выпуска, которая за 25 лет существования проехала всего 154 километра. По информации, распространенной «Российской газетой», владелец утверждает, что столь незначительный пробег образовался исключительно во время предпродажных испытаний на заводе и при транспортировке машины от дилера к месту хранения, пишет ufocar.

Найденный экземпляр представляет собой так называемую «капсулу времени». Хэтчбек, сошедший с конвейера Серпуховского автомобильного завода, ни разу не использовался в повседневных поездках и все эти годы был надежно укрыт от дорожных условий в гараже.

Техническая начинка автомобиля полностью аутентична эпохе начала нулевых. Под капотом установлен бензиновый двигатель объемом 0,8 литра, выдающий 33 лошадиные силы. Этот силовой агрегат, по сути, представляет собой половину мотора от классических моделей ВАЗ и работает в паре с механической коробкой передач. Модель всегда славилась своей неприхотливостью, простотой устройства и экономичностью: в смешанном цикле она потребляла около 5–6 литров топлива на сотню километров.

Цена, назначенная за этот коллекционный экземпляр, составляет 415 тысяч рублей. Стоимость значительно превышает средние рыночные показатели для поддержанных автомобилей данной марки, однако продавец объясняет это идеальной сохранностью машины, отсутствием эксплуатационного износа и высокой ценностью для собирателей автоистории.