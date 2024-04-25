Капсулу времени с посланием потомкам заложили в основание строящейся школы в Люберцах

В подмосковном жилом комплексе «Люберцы» одноименного городского округа в основание строящейся школы на 1650 мест заложили капсулу времени с посланием потомкам. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Девелопер проекта группа «Самолет» планирует реализовать проект в 2025 году. В школе площадью свыше 22 тыс. кв. метров смогут одновременно обучаться по 6 параллелей с 1 по 11 классы. Полноценное питание обеспечат в просторной столовой на 825 мест. Для школьных мероприятий на первом этаже оборудуют двухсветный актовый зал со сценой, а этажом выше появится сразу четыре спортивных зала с раздевалками и душевыми.

Во дворе учреждения оборудуют полноценную зону для занятий спортом на отрытом воздухе: с футбольным полем, площадками для волейбола и баскетбола, беговой дорожкой, полосой препятствий и зоной для прыжков в длину и высоту.