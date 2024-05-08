Капсулу времени заложили в Котельниках в основание воспитательно-образовательного комплекса

В Котельниках в основание воспитательно-образовательного комплекса заложили Капсулу времени, которая выступает символом нового этапа в благоустройстве городского округа и призывом для будущих поколений продолжать усовершенствовать родной город.

«Примите данное послание как символ нового этапа в благоустройстве городского округа Котельники, как призыв к дальнейшим действиям. На вас, дорогие потомки, возлагается надежда по развитию нашего общего дома», — современное поколение городского округа Котельники обращается к потомкам.

В состав комплекса, вместительностью 2450 мест, войдет общеобразовательная школа, в которой смогут обучаться 2100 школьников. Детский сад рассчитан на 350 мест. Объект общей площадью более 33 тысяч квадратных метров строится в рамках национального проекта «Образование».

В настоящее время рабочие подготовили строительную площадку, территорию которой оградили. Также бригада рабочих вывезла строительный мусор и очистила участок от мешающих насаждений.

Бригада строителей выполняет работы по выносу сетей и по устройству подпорной стенки. В скором времени рабочие приступят к разработке котлована.

«Особое внимание мы уделяем развитию социальной инфраструктуры города. Еще совсем недавно мы встречались на старте строительства социальных объектов в микрорайоне Южный и Парковый. А сейчас детский сад в Парковом и школа на Южном уже функционируют, а школа на 2000 мест распахнет двери для учеников осенью», — отметил Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Согласно согласованному плану работ, строительство комплекса Котельниках будет завершено к началу осени 2026 года.