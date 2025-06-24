Карапетяна перевели в СИЗО Службы нацбезопасности в Ереване

Армянские правоохранительные органы перевели известного бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна из следственного изолятора (СИЗО) «Армавир» в аналогичное учреждение Службы национальной безопасности (СНБ) страны. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь уголовно-исполнительного управления минюста Армении Нона Навикян.

Российского и армянского бизнесмена Карапетяна на прошлой неделе задержали после того, как он выступил с публичной поддержкой Армянской апостольской церкви (ААЦ), представители которой ранее раскритиковали передачу Арменией Азербайджану несколько приграничных населенных пунктов, а также Нагорного Карабаха.

Сам же Карапетян уже за решеткой заявлял, что не собирается отказываться от своих слов. Он отмечал, что нынешние власти Армении разрушили безопасность собственного государства и испортили отношения с главным союзником — Россией.

В чем именно обвиняется Карапетян, официально не сообщается, однако некоторые источники утверждают, что бизнесмена обвиняют в призывах к свержению власти в Армении.

Ранее адвокат предпринимателя Самвела Карапетяна Арам Вардеванян объяснил свое недоверие к назначенному судье, который должен был рассмотреть апелляционную жалобу на арест.