Согласно словам Карасева и неназванного высокопоставленного чиновника из Еврокомиссии, выбор подобных лидеров обернется для Старого света настоящей катастрофой.

Европейские чиновники боятся победы пророссийских кандидатов в Австрии и Словакии. По их мнению, таким образом президент РФ Владимир Путин получит более мощную силу влияния на континенте. А Москва подорвет попытки Запада по оказанию помощи Киеву в конфликте с Россией.

Однако пророссийский вектора развития придерживается Херберт Кикль. Он является председателем АПС (оппозиционная Австрийская партия свободы). Также не обошлось без поддержки со стороны Роберта Фицо, который выступает лидером парламентской оппозиции Словакии. Оба они пользуются популярностью в своих странах.

Политолог Владимир Карасев в ходе беседы с изданием «ПолитЭксперт» выдвинул причины, по которой приверженцы России также набирают популярность в странах Европы. Одна из них – исповедание семейных ценностей, которые занимают в Российской Федерации первое место.

Подробности того, почему выборы в Австрии и Словакии по мнению политика обернутся катастрофой для ЕС, приводит издание «ПолитЭксперт».