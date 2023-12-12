Каратисты из Павловского Посада привезли с соревнований золото, серебро и бронзу

Очень успешным стало выступление спортсменов из Павловского Посада на соревнованиях во Владимирской области. В это воскресенье ребята приняли участие в Первенстве этого региона по каратэ.

Как рассказали в Администрации Павлово-Посадского округа, в крупном состязании приняли участие три с половиной сотни спортсменов из Владимирской, Ивановской, Нижегородской и Московской областей.

Честь Павлово-Посадского городского округа отстаивала команда Спортивной школы в составе 15 спортсменов отделения каратэ. В мероприятии принимали участие дети в возрасте от 6 до 15 лет.

По итогу соревнований золотую медаль получили Светлана Гетман и Илья Балашов. Серебро досталось Павлу Пульчеву и Захару Тихонов. Степан Родионов, Константин Гордиенко, Аврора Дмитриева, Вероника Соколова, Алена Камнева, Варвара Носова и Дарья Татьянкина удостоены медалями за третье место.

Администрация муниципалитета поздравила призеров и пожелала им дальнейших побед.