Каратисты из подмосковной Каширы завоевали медали международного турнира

Воспитанники секции по восточному единоборству киокусинкай спортивной школы «Кашира» успешно выступили на крупном международном соревновании.

В столичном Центре боевых искусств более 700 атлетов из 17 стран вели поединки за награды Открытого кубка СЭЙКЕН по киокушин.

Среди тех, кто поднимался на пьедестал почета, были подмосковные бойцы. Диана Рузаева вышла в финал и удостоилась серебряной награды. Ее товарищи по спортивному клубу Артем Титов и Тимофей Якушин вернулись домой с бронзой.

По словам наставников юных спортсменов Игоря Давыдова и Алексея Кутепова, турнир позволит скорректировать курс подготовки к следующим соревнованиям.

В каширской администрации поздравили ребят с успехом и пожелали удачи на новых турнирах.