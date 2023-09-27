Караулова отправилась в Турцию вместе со своей семьей

Как пишет издание «Утро.ру» , недавно известная певица поделилась на своей странице в социальных сетях свежими снимками. По ним становится ясно, что девушка уехала из России.

Напомним, что Юлианна Караулова познакомилась со своим будущим супругом на «Фабрике звезд» еще несколько лет назад. Ее избранником стал Андрей Черный. Близкие отношения между молодыми людьми начались несколько позже, а в 2021 они официально зарегистрировали отношения, вступив брак.

Примерно тогда же родился их общий сын, Александр. И недавно подписчикам вновь удалось посмотреть на подросшего наследника. Однако, это не единственное, что обратило на себя внимание. Как выяснилось, Караулова решила устроить семейный отдых в Турции.