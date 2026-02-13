Карбюраторный эксклюзив: подмосковный пенсионер собрал незаменимую для дачников машину

Пока владельцы обычных внедорожников откапывают свои машины из сугробов, житель Павловского Посада пошел дальше. На популярном сайте объявлений появилось предложение, от которого у фанатов тяжелой техники глаза на лоб полезют: местный конструктор продает самодельный гусеничный вездеход «Кайтас». Цена вопроса — 750 тысяч рублей, и это не просто груда металлолома, а машина, которая, по словам создателя, «не чувствует нагрузки на двигатель».

Автор творения Геннадий Николаевич рассказал корреспонденту REGIONS, что агрегат изготовили по чертежам с соблюдением всех технических параметров и, что важнее, прямо в заводских условиях. Каркас у машины усиленный, с вертикально-откидными дверцами, а заявленная грузоподъемность впечатляет — 600 килограммов. По словам владельца, «Кайтас» мощно и быстро идет по очень глубокому снегу, не замечая веса поклажи.

По словам создателя, этот вездеход — настоящая палочка-выручалочка для тех, кого зима застала врасплох. Фермеры с дачниками смогут забыть о сугробах, охотники с рыболовами — добраться до самых глухих болот, а местные службы — завезти дрова или инструменты туда, где обычная техника пасует. Ну а для фанатов самодельных агрегатов это просто мечта, особенно если в гараже есть навыки работы с нестандартными механизмами.

Однако, прежде чем выкладывать круглую сумму, стоит крепко подумать. Юрист из Электрогорска Антон Сазанов рекомендует потенциальным покупателям внимательно изучить юридическую сторону вопроса. По его словам, самодельные машины часто требуют экспертизы и специальной процедуры регистрации в ГИБДД. В зависимости от характеристик возможна переквалификация в сельскохозяйственную технику или внедорожники.

«Уточните, имеется ли технический паспорт/свидетельство о регистрации. Без документов дальнейшая эксплуатация на общественных дорогах и страхование затруднены или невозможны», — отмечает эксперт.

И это еще не все. Юрист советует закладывать в бюджет скрытые расходы: доводку машины под реальные условия эксплуатации, сертификацию, поиск запчастей (особенно гусениц) и доставку. В противном случае покупка мечты рискует превратиться в груду металла, намертво приросшую к сугробу где-нибудь на дальнем болоте.

