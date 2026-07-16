Кардиолог, эндокринолог и невролог приехали сами: в Красноярском крае запустили «врача к пациенту»

В Красноярском крае запустили выездную медпомощь для жителей отдалённых сёл. Как сообщили в региональном Минздраве, пилотный проект стартовал в Назаровском муниципальном округе по поручению губернатора Михаила Котюкова, потребовавшего внедрить принцип «врач к пациенту».

Исполняющий обязанности главного врача Назаровской ЦРБ Виталий Каминский подчеркнул, что задача — сделать качественную медицину доступной для пожилых и маломобильных граждан, которым сложнее всего добираться до больницы, и назвал такой подход настоящей социальной медициной.

Первая мобильная бригада — кардиолог, эндокринолог и невролог — выехала в Подсосенскую врачебную амбулаторию. Перед визитом сотрудники амбулатории обошли дворы, оповестили население и составили списки пациентов по медкартам. За день врачи приняли 43 человека, включая обратившихся за экстренной помощью. После успешного старта проект решили масштабировать и перевести в плановый режим: уже утверждён график выездов, географию будут расширять. Проект соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на увеличение периода активного долголетия и повышение качества жизни.