Кардиолог Ежов объяснил, как не допустить повышения холестерина в крови

Повышенный холестерин — это проблема национального масштаба, так как наблюдается у 60% россиян. Профессор и кардиолог Марат Ежов в беседе с сайтом aif.ru рассказал, как помочь своему организму и не столкнутся с инфарктом и инсультом.

Гиперлипидемия — это повышение уровня липидов, тяжелых и известных как плохой холестерин. Его получают генетически, либо из-за образа жизни и питания. Например, низкая физическая активность, ожирение, курение, обилие жареной и вредной пищи, эндокринные заболевания, болезни печени: это все способствует повышению уровня холестерина в крови.

«Неправильное питание и курение — это системные триггеры, ухудшающие здоровье в целом. Но их влияние на холестерин переоценено. При курении и неправильном питании уровень холестерина ЛНП возрастет процентов на 10-20. И, соответственно, диета и ЗОЖ могут снизить его в такой же степени», — отметил спецалист.

Ежов напомнил, что снизить холестерин самостоятельно невозможно: это делают только медикаментозно. Однако можно поспособствовать тому, чтобы уровень оставался стабильным. Для этого нужно избавиться от вредных привычек, потреблять по пять порций фруктов или овощей в день, много двигаться и часто обследоваться у врачей. Особенно Ежов рекомендует включить в рацион кабачки и капусту, а яйца и кисломолочные продукты употреблять умеренно.