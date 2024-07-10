Кардиолог из городского округа Жуковский приобрел квартиру для своей семьи по «Социальной ипотеке»

Врач-кардиолог Шант Манукян из городского округа Жуковский принял участие в региональной программе «Социальная ипотека», благодаря чему он смог купить собственную квартиру. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Известно, что мужчина работает кардиологом в ГБУЗ МО «Жуковская городская клиническая больница», а его рабочий стаж приближается к двадцати годам. Обладатель сертификата рассказывает, что медицину он выбрал по совету отца.

«Со школьных лет отец постоянно рассказывал мне про врачей, какие-то медицинские истории и таким образом ненавязчиво намекал, какое направление выбрать. Сейчас я занимаюсь нарушениями ритма сердца», — говорит он.

Семья Манукян с тремя детьми жила в съемной квартире. Узнав от коллег о программе «Социальная ипотека», кардиолог решил попробовать. Сейчас у них собственная «трешка», которую они сумели купить на вторичном рынке сразу с ремонтом и мебелью.