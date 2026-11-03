Смертельный перегрев: терапевт рассказала, чем опасна горячая ванна при высокой температуре

Когда градусник показывает 39 °C, организм переходит в режим жесточайшей экономии ресурсов, и любая попытка «прогреть» его домашними методами превращается в игру со смертью. Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с « Вечерней Москвой » объяснила, почему при такой лихорадке горячая ванна, горчичники или ингаляции над картошкой категорически противопоказаны.

По ее словам, температура 39 °C — это уже не просто недомогание, а состояние, при котором сердце и сосуды работают на пределе возможностей, пытаясь прокачать кровь для борьбы с инфекцией. Добавление внешнего тепла от горячей воды или пара провоцирует критический перегрев. Организм способен выдерживать лишь ограниченный нагрев: превышение отметки в 42–43 °C запускает необратимый процесс денатурации белков — по сути, ткани начинают «свариваться» изнутри, как яичный белок на раскаленной сковороде.

Медик отметила, что в условиях болезни естественные механизмы терморегуляции работают нестабильно, и внешнее тепло нарушает этот хрупкий баланс, не давая телу рассеивать избыток жара. Сердце, и без того работающее в усиленном режиме, получает дополнительную нагрузку из-за расширения сосудов в горячей воде, что часто приводит к потере сознания и сосудистому коллапсу. При этом важно понимать, зачем организму вообще нужен этот жар. Повышение температуры до 38–39 °C — это естественный защитный барьер, при котором многие вирусы и бактерии теряют способность размножаться и погибают. Однако, когда столбик термометра переваливает за 39, защитные механизмы начинают истощаться, а риск осложнений резко возрастает. На этом этапе самолечение недопустимо: требуется немедленная консультация врача для выявления причины лихорадки и назначения корректной терапии.

Чтобы безопасно сбить жар, терапевт рекомендует физические методы охлаждения, которые помогают телу отдавать тепло, а не генерировать его. Самый простой шаг — раскрыть больного, снять лишнюю одежду и укутывающие одеяла. Эффективны протирание кожи прохладной водой и холодные компрессы, которые нужно прикладывать через ткань к зонам с поверхностным расположением сосудов: на шею, в подмышечные впадины и на запястья. Допустим теплый душ с водой, температура которой близка к температуре тела, — он освежит, но не вызовет спазма сосудов. Критически важно обильное питье теплой жидкости: выделяемый пот при испарении с поверхности кожи работает как естественный кондиционер.

По ее мнению, главное правило при лихорадке 39 °C — не мешать организму остывать. Категорически нельзя укутываться в несколько одеял, парить ноги, ставить горчичники или дышать над паром. Любое согревание в этот момент — это прямой путь к перегрузке сердца и критическому скачку температуры, с которым медики могут просто не успеть справиться.

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