Кардиолог Корневич рассказала о главной причине инфарктов

Как пишет издание «Утро.ру» , лишний вес вкупе с неправильным питанием являются последствиями хронического стресса. Все это тоже, безусловно, может оказывать влияние на работу сердца.

Среди людей, испытывающих проблемы с сердцем, можно встретить тех, кто употребляет пищу с высоким содержанием быстрых углеводов. Если верить словам специалиста, кардиолога Анны Корневич, то к таким продуктам можно отнести не только выпечку, белый хлеб и сахар, но и популярные гарниры.

Так, например, в зону риска попадают люди, которые часто едят макароны, белый рис, а также консервированные овощи. Что касается красного мяса и продуктов его переработки (колбасы, пельмени и сосиски), то они тоже считаются довольно опасной пищей из-за трансжиров.