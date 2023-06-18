Кардиолог Ландмессер дал советы, как избежать сердечного приступа

Кардиолог Ульф Ландмессер рассказал, что нужно делать, чтобы уменьшить риски сердечного приступа.

Врач советует: во избежание недуга нужно следить за давлением, липротеинами низкой плотности и сахаром в организме. Он также посоветовал ознакомиться с семейным анамезом.

Ландмессер предупредил, что сердечный приступ грозит людям с хроническими воспалительными болезнями. Таковым нужно внимательнее следить за перечисленными показателями. Чтобы узнать фактор риска, нужно проходить регулярные и тщательные обследования тем, кому более 40 лет.

Недавно был разработан быстрый способ диагностики сердечного приступа при помощи нейросети. Она определяет болезнь в 2 раза чаще человека, а ее точность уже составляет 99,6%.



