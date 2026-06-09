Кардиолог Васильева назвала капельницы молодости дорогим фарсом

Врач-кардиолог Ирина Васильева в своем Telegram-канале раскритиковала три популярных у россиян метода оздоровления, которые, по ее мнению, не приносят реальной пользы. Среди них — капельницы молодости, программы детоксикации, биологически активные добавки и различные оздоровительные гаджеты.

Самым ненужным и дорогостоящим фарсом врач назвала так называемые капельницы молодости и различные детокс-программы. Она пояснила, что в подавляющем большинстве случаев все необходимое организм может получить через желудочно-кишечный тракт, а функцию детоксикации выполняют собственная печень и почки человека.

Биологически активные добавки, по убеждению Васильевой, тоже не работают — большинство раскрученных средств попросту организуют дорогую мочу. Не обошла вниманием кардиолог и оздоровительные гаджеты. Она предупредила, что люди ошибочно полагают, будто сбор всех цифр о своем теле поможет им перехитрить старость и генетику. На деле же гипердиагностика, по словам врача, приводит лишь к одному — тяжелому неврозу.