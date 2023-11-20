Кардиологи НИКИ детства провели выездной прием в Наро-Фоминске

Кардиологи НИКИ детства в рамках проекта «Доступная кардиология» провели выездной прием в Наро-Фоминске, где осмотрели 24 маленьких пациента. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.

Осмотр провели главный детский кардиолог министерства, глава кардиологического отделения института, автор указанного проекта Альфия Дроздова, а также главный детский кардиохирург области Марат Тараян.

По итогам осмотра двоих пациентов экстренно госпитализировали, пятерым предложили пройти углубленное обследование в кардиологическом отделении института.

Помимо этого, в рамках выезда специалисты провели для местных врачей мастер-класс по эхокардиографичекой диагностике врожденных пороков сердца.

В общей сложности в рамках проекта «Доступная кардиология» Альфия Дроздова провела осмотр шести с половиной сотен маленьких пациентов с патологиями сердечно-сосудистой системы.