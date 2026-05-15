Карьера под вопросом: продюсер оценил перспективы уехавших артистов после возвращения

Музыкальный продюсер высказался о будущем знаменитостей, покинувших страну и планирующих возобновить работу на родине. По его мнению, отсутствие юридических запретов на въезд не гарантирует возвращения в отечественный шоу-бизнес из-за позиции общественности.

Общественное мнение как главный барьер для творчества

Продюсер Павел Рудченко в беседе с журналистами издания Газета.Ru заявил, что уехавшие из страны деятели культуры в случае возвращения не смогут вернуть прежнее признание аудитории. Он согласился с позицией депутата Виталия Милонова относительно того, что у данных граждан есть законное право беспрепятственно пересекать границу. Однако эксперт подчеркнул, что ключевым препятствием для возобновления их профессиональной деятельности станет не юридическая сторона вопроса, а жесткая реакция общества. По словам Рудченко, граждане не забудут публичные высказывания и поступки артистов, что неизбежно приведет к массовому бойкоту любых их публичных мероприятий, концертов и проектов.

Вынужденная смена деятельности и слухи вокруг семьи Назарова

Специалист выразил уверенность в том, что из-за неприятия со стороны публики построить успешную карьеру или монетизировать творчество у вернувшихся знаменитостей больше не получится. В качестве единственной альтернативы для жизни в стране он назвал полную смену рода занятий.

Дискуссия о возможном камбэке некоторых представителей шоу-бизнеса обострилась на фоне сообщений о предполагаемом обращении супруги актера Дмитрия Назарова к российским властям с просьбой о прощении и предоставлении возможности трудиться. Тем не менее сама творческая пара категорически опровергает факт отправки подобных писем в Государственную думу, а Назаров даже опубликовал видеоматериал, в котором в ироничной форме высмеял данные слухи.