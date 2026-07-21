Карьерная ловушка: как студентов разводят на деньги под видом стажировок в крупных компаниях

Мошенники придумали новую схему обмана студентов, размещая фальшивые объявления о престижных летних стажировках от имени крупных компаний. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта, злоумышленники представляются HR-специалистами известных корпораций или карьерных сервисов и обещают высокую зарплату с первого дня, удобный график и последующее постоянное трудоустройство.

После отклика соискателям предлагают оформить документы, а затем под разными предлогами выманивают платежные данные или деньги — якобы для выпуска зарплатной карты, покупки корпоративного софта или прохождения обязательного онлайн-тестирования. В «Мошеловке» советуют проверять информацию о стажировках исключительно через официальные сайты компаний или их службы поддержки и напоминают, что серьезные работодатели никогда не требуют оплачивать обучение, тесты, оформление документов или другие этапы трудоустройства. Кроме того, собеседования в анонимных мессенджерах с требованием предоплаты — явный признак обмана.