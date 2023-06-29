Карьерный консультант Валинуров назвал наиболее несчастные категории людей на работе

Согласно данным аналитиков Superjob, большинство жителей РФ, считающих себя счастливыми, работают медсестрами, менеджерами, бухгалтерами и учителями, а несчастливые – это кладовщики, секретари и юристы. Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал, представители каких профессий действительно наиболее часто являются несчастливыми и что надо сделать, чтобы получать от работы удовольствие. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что счастливым человек себя ощущает не от самой профессии, а от желания от жизни больше, чем другие.

По его мнению, больше амбиций и желания самореализации наблюдается у людей с доходом выше 300 тыс. рублей. Тем не менее вариантов применения у них меньше в силу объективных причин.

Валинуров подчеркнул, что счастливым человека в профессии делает прежде всего отсутствие рутины на работе.