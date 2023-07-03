Карьерный консультант Валинуров назвал настоящие сроки рабочей недели у россиян
Фото: [©Иван Родионов/РИА Новости]
По информации Росстата, продолжительность рабочей недели у жителей РФ из-за низкой безработицы и дефицита кадров в разы выросла. По словам карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, методология подсчета данных, предоставленной работодателями, вызывает вопросы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что такая система не учитывает переработки, поскольку многие работодатели предпочитают не делать приказы о работе в выходной день или дополнительных часах работы.
По мнению эксперта, руководители компаний также не ограничиваются нормированным рабочим днем.
Валинуров добавил, что официальная статистика связана прежде всего с промышленностью и важностью запуска новых производств.
Он пояснил, что значительные переработки характерны и для тех, кто работает в логистической сфере.
Эксперт подчеркнул, что большинство жителей РФ работают гораздо больше 40 часов в неделю.