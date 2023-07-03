Карьерный консультант Валинуров назвал настоящие сроки рабочей недели у россиян

По информации Росстата, продолжительность рабочей недели у жителей РФ из-за низкой безработицы и дефицита кадров в разы выросла. По словам карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, методология подсчета данных, предоставленной работодателями, вызывает вопросы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что такая система не учитывает переработки, поскольку многие работодатели предпочитают не делать приказы о работе в выходной день или дополнительных часах работы.

По мнению эксперта, руководители компаний также не ограничиваются нормированным рабочим днем.

Валинуров добавил, что официальная статистика связана прежде всего с промышленностью и важностью запуска новых производств.

Он пояснил, что значительные переработки характерны и для тех, кто работает в логистической сфере.

Эксперт подчеркнул, что большинство жителей РФ работают гораздо больше 40 часов в неделю.