Карьерный консультант Валинуров назвал причины необходимости приема бездетных девушек на работу

В нижнюю палату парламента внесен законопроект, который запрещает отказывать бездетным женщинам при приеме на работу. По словам карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, запрет отказывать бездетным женщинам в работе уже давно действует и прописан в Трудовом кодексе РФ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что кандидату не имеют права отказывать, если он имеет судимость, бездетный, незамужний, вне зависимости от того, какой он расы, пола.

По мнению эксперта, жителям РФ необходимо сегодня больше обучаться, не бояться поменять карьерный трек на свою профессию и уходить в иные компании. Так, в настоящее время многие долгое время работают в одной компании, поскольку думают, что не найдут другую работу.

Ранее он обозначил причины недопуска детей в десятые классы в России.