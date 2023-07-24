Карьерный консультант Валинуров обозначил условия работы россиян в будущем

Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, около половины жителей РФ, работающих удаленно, планируют уволиться, если им потребуется вернуться в офис. По словам карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, до пандемии коронавируса работа на дому являлась привилегией, а после изоляции ее плюсы стали очевидными. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что прежде всего стало понятно, что не стоит тратить время и финансы на дорогу.

По мнению эксперта, в большинстве случаев в настоящее время предлагается гибридный формат, особенно для работающих и живущих в одном городе.

Он добавил, что введение удаленной работы во время пандемии создало впечатление, что офисный труд является неким архаизмом.

Валинуров уточнил, что гибридный формат в будущем будет самым вероятным и станут создаваться офисы, где не будет закрепленных рабочих мест.