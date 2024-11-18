Карьерный консультант Валинуров оценил важность профессии офицера-наставника

На платформе hh.ru появилась необычная вакансия — офицер-наставник для детей в семье, предполагающая воспитание детей в семейной среде с акцентом на дисциплину, развитие личностных качеств и, возможно, патриотическое воспитание. Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал, стоит ли за данной вакансией новая тенденция или это единичный случай. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, у детей предпринимателей и бизнесменов, которые могут себе это позволить, всегда бывает по несколько наставников: гувернантка, няни, преподаватели, обучение хорошим манерам, языкам, музыке. В целом наставники помогают ребенку быстрее усвоить не только знания, но и культуру.

Эксперт пояснить, что сама профессия офицера-наставника является скептической, поскольку она нужна кому-то из собственников компании, кому-то из обеспеченных людей. При этом такие вакансии могут вдохновить и других.

По его мнению, вакансия офицера-наставника свидетельствует о новом витке интереса к индивидуальному подходу в воспитании, то есть это своего рода возвращение традиций. Тем не менее помешательство по данному поводу маловероятно.

Ранее он назвал причины необходимости приема бездетных девушек на работу.