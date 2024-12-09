Карьерный консультант Валинуров перечислил плюсы четырехдневной рабочей недели

С апреля 2025 года почти 170 тыс. госслужащих в Токио перейдут на четырехдневную рабочую неделю, а сотрудники с детьми смогут работать на два часа меньше. Эти меры направлены на повышение рождаемости. Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал, есть ли возможность применить данный опыт в нашей стране и сможет ли это что-то поменять в лучшую сторону. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в начале года в ФРГ уже проводился такой эксперимент, который показал положительные результаты: люди стали больше успевать за четыре дня, чем за пять. Таким образом, это своего рода преимущество как для работодателей, так и для сотрудников, то есть меньше усталости и большая производительность.

Эксперт добавил, что в среднем человек посвящает работе в течение восьмичасового рабочего дня около 2,5 часов, а остальное время тратится на чай, кофе, поиск документов, общение с коллегами.

По его мнению, в нашей стране совершенно точно можно на четырехдневку перевести практически любых офисных сотрудников, и они станут справляться с необходимым объемом работы и за четыре дня, поскольку любая работа делается за то время, которое для нее отведено. Тем не менее люди, работающие по сменам, конечно, будут исключением в этом.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят ввести в РФ четырехдневную рабочую неделю для многодетных.