В Госдуме хотят ввести в РФ четырехдневную рабочую неделю для многодетных

Одному из родителей в многодетной семье вполне возможно законодательно предоставить переход в своей трудовой деятельности на четырехдневную рабочую неделю. С такой инициативой, как сообщает РИА Новости, выступил вице-спикер нижней палаты российского парламента Борис Чернышов.

При этом, как отметил парламентарий в обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой, снижения уровня дохода при таком щадящем графике не планируется.

«Предлагаю предоставить возможность одному из родителей в многодетной семье при условии, что оба официально трудоустроены, переходить на четырехдневную рабочую неделю без снижения уровня дохода», — говорится в обращении.

Отмечается, что данная инициатива предлагается пока исключительно в тестовом режиме. Чернышов предложил наделить таким же правом имеющих на иждивении одного и более детей одиноких родителей.

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