Карьерный консультант Валинуров перечислил плюсы уменьшения рабочей недели
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В ФРГ с 1 февраля начинается пилотный проект по переходу на четырехдневную рабочую неделю, который продлится полгода. По словам карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, переход с пятидневной на четырехдневную рабочую неделю будет большим плюсом скорее для граждан РФ, нежели для немцев. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что такая трудовая реформа увеличит эффективность труда, поскольку, по данным статистики, человек за восьмичасовой рабочий день посвящает своим обязанностям от силы три с половиной часа.
По мнению эксперта, в Германии же, напротив, данный фокус не принесет выгоды, поскольку в стране недостаток рабочей силы, что приведет в итоге к еще большим потерям экономики.