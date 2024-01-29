В ФРГ с 1 февраля начинается пилотный проект по переходу на четырехдневную рабочую неделю, который продлится полгода. По словам карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, переход с пятидневной на четырехдневную рабочую неделю будет большим плюсом скорее для граждан РФ, нежели для немцев. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что такая трудовая реформа увеличит эффективность труда, поскольку, по данным статистики, человек за восьмичасовой рабочий день посвящает своим обязанностям от силы три с половиной часа.

По мнению эксперта, в Германии же, напротив, данный фокус не принесет выгоды, поскольку в стране недостаток рабочей силы, что приведет в итоге к еще большим потерям экономики.