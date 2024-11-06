Карьерный консультант Валинуров перечислил способы решить проблему дефицита инженеров в России

Зарплаты инженеров в нашей стране в первой половине текущего года выросли почти на четверть, тем не менее даже существенное повышение оплаты труда не закрывает острого недостатка специалистов. По словам карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, на сегодняшний день зарплаты растут практически во всех субъектах РФ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он подчеркнул, что от роста зарплат инженеры от этого не появятся, поскольку данную профессию невозможно освоить в кратчайшие сроки, а перевод специалистов из иных сфер не решает проблему.

По мнению эксперта, нехватка инженеров на данный момент связана с процессами импортозамещения и ростом потребности в технических специалистах для промышленности, машиностроения и оборонного комплекса. При этом задача по увеличению количества инженеров также требует времени, так как обучение и накопление опыта являются небыстрыми процессами.

Он отметил, что для решения проблемы дефицита специалистов важны три аспекта: подготовка новых инженеров, возвращение опытных специалистов в сферу и повышение престижа профессии. Однако подобный подход может решить проблему в перспективе нескольких десятилетий. Следовательно, проблема недостатка инженерных кадров требует долгосрочного подхода и комплексных мер, в том числе повышения привлекательности профессии и создания условий для обучения молодежи.

Ранее он назвал причины необходимости приема бездетных девушек на работу.